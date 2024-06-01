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Kadın - Aile İbn-i Sina'nın önerisi! Herkes çok beğenecek! O otu tüketince hemen sıfırlanıyor! Bakın o sır ne?
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın önerisi! Herkes çok beğenecek! O otu tüketince hemen sıfırlanıyor! Bakın o sır ne?

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:50:00 - 2024-06-01 13:20:32
İbn-i Sina'nın önerisi! Herkes çok beğenecek! O otu tüketince hemen sıfırlanıyor! Bakın o sır ne?

Sağlık için İbn-i Sina'nın beyin süpürgesi olarak adlandırdığı karabaş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Hastalıkları adeta sıfırlayan, dikkati çeken hemen hemen tek besin. Hem de o besini tüketen zeka küpü oluyor... Hafızayı güçlendiriyor. İşte sırlarla dolu karabaş otunun bazı faydaları..

Karabaş otu, Latince adıyla Melissa officinalis olarak bilinen nane ailesine ait bir bitkidir

İbn-i Sina'nın beyin süpürgesi olarak isimlendirdiği karabaş otu beyin dostu bir bitki olarak tavsiye edilmektedir.

Karabaş otu, İbn-i Sina'nın eserlerinde bahsedilen bitkilerden bir tanesidir.
O dönemde, karabaş otunun sakinleştirici özellikleri ve sindirim sistemine olan faydaları bilinmekteydi ve tıbbi tedavilerde kullanılıyordu.

Karabaş otu C vitamini, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olduğundan dolayı birçok faydaya sahiptir.

Karabaş otunun mucizevi faydalarını sizler için derledik. İşte karabaş otunun faydaları...
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Karabaş otunun faydaları

- Antioksidan özelliğe sahip olan karabaş otu vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koyar.

- Karabaş otu iç organ yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Vücuttaki ödem birikimine karşı şifalıdır.

- Karabaş otu bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını hafifletmeye yardımcı olur.

- Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının tedavisinde de etkilidir.

- Sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

- Cilt yaşlanmasını yavaşlatarak yaşlılık belirtilerini azaltır.

- Karabaş otu ile hazırlanan çay nikotin ihtiyacını azaltarak sigara bırakma konusunda yardımcı olur.

- Uykusuzluk sorunu çekenlerin karabaş otunu tüketmeleri tavsiye edilir.

- Bazı araştırmalar, karabaş otunun zihinsel performansı artırıcı etkileri olabileceğini göstermektedir.

Karabaş otu nasıl tüketilir?

Karabaş otu kozmetik ürünlerinde kullanılan bir ot türüdür. Karabaş otundan elde edilen yağda mevcuttur. Karabaş otu masaj yağı olarakta tercih edilmektedir.

Karabaş otunu kozmetik ürünlerinin yanı sıra çay şeklinde demleyerekte faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kuru veya taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz.
Karabaş otunu fazla tüketirseniz terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca hamilelik ve emzirme dönemlerinde bulunan kadınların karabaş otunu tüketmesi tavsiye edilmez.

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