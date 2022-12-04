İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi: Bin yıllık balgam söktürücü, öksürük şurubu, boğaz ağrısı için tarif! Öksürüğü kesen 2'li karışımı

Öksürük mevsim geçişlerinde artış gösterebilir. Öksürük krizleri ise en fazla gece vakitlerinde olur. Peki İbn-i Sina öksürüğe karşı ne reçete etmiştir? Kuru öksürüğü anında ne keser? İşte yanıtı...

İBN-İ SİNA ÖKSÜRÜK KÜRÜ

İbni Sina bağışıklığın sağlanması için solunum yolu hastalıkların önlenmesinin en iyi yol olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hazırladığı karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaç yaptığı bilinen isim, en çok ise kuru incir ve zeytin yağı karışımını hastalara önermiştir. Bu tarifleri sigara balgam söktürücü için kullanabilirsiniz.

Yine yapılan karışımın vücudun direncini attırdığını söyleyen ünlü tıpçıyı, günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan pek çok farklı bilim insanı da desteklemektedir.

En Keskin Balgam Söktürücü Tarifi

Malzemeleri neler?

-250 gram kuru incir

-1 litre zeytinyağı

Formülün hazırlanışı

Öncelikle incirleri iyice yıkayınız. Ardından küp küp kesiniz. Kestiğiniz incirleri bir kavanozun içerisine ekleyip zeytin yağını üzerine ilave ediniz. Sonra kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Beş gün sonrasında sabah, akşam olacak şekilde iki defa bu karışımından yiyebilirsiniz. Formül, hem astım hem de solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça iyi gelecektir.

İbn-i Sina'nın öksürük

İbn-i Sina, bir avuç keten tohumunun kaynatılıp bal ile karıştırılmasını, bu kürün her sabah aç karna ve yatmadan evvel bir kaşık olacak ölçüde yenilmesini tavsiye ediyor. Omega 3 bakımından oldukça zengin bir bitki türü olarak da bilinen keten tohumu, bal ile karıştırıldığında bronşlara iyi geleceği düşünülüyor.

İbn-i Sina öksürük şurubu tarifi... En iyi balgam söktürücü ilaç

KETEN TOHUMU VE BAL

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebillirsiniz.

İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi

KETEN TOHUMU VE BAL

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz.

İbn-i Sina balgam Söktürücü

Güçlü bir balgam söktürücü olan kantaron bitkisi aynı zamanda grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde de etkin rol oynamaktadır. İshal rahatsızlığını dindirir, adet sancılarını hafifletir ve menopoz sıkıntılarına iyi gelir. Çay veya tentür şeklinde tüketilebilir.

İbn-i Sina'nın soğuk algınlığı tarifi

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

İbni Sina'nın boğaz ağrısı için tarifi

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Kuru öksürüğü anında ne keser?

Kuru öksürüğü en çabuk ne keser?

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor. Limonlu karabiber yöntemi Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.