  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi

İncir, Kuran-ı Kerim'de “Yemin olsun incire ve zeytine” diye Allah c.c tarafından adına yemin edilen birer besin olarak önemi ayette de vurgulanmıştır.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 15:22:00 - 2021-11-06 15:53:10
İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi

Kuru incir bilindiği üzere yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Uzun bir geçmişe sahip olan incir ile, en önemli besini kabul edilen zeytinyağını birleştirdiğinizde bakın neler oluyor...

İncir, Kuran-ı Kerim'de “Yemin olsun incire ve zeytine” diye Allah c.c tarafından adına yemin edilen birer besin olarak önemi ayette de vurgulanmıştır. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde adeta bir şifa deposu.

Zeytinyağında bekletilmiş incirin faydaları

  • Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
  • Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
  • Hamile kalmayı kolaylaştırır
  • Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.
  • Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
  • B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
  • Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
  • Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.
  • Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.
  • İncir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tüketilebilir.
  • Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
  • Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
  • Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

İbn-i Sina'dan şifalı zeytinyağlı incir kürü için malzemeler:

  • 250-300 gr organik kuru incir
  • Yarım litrelik cam kavanoz
  • Saf zeytinyağı

Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.

 


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak
Gündem

Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

CNN Türk'te konuşan Doğu Perinçek, ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadığını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açtığ..
Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor
Dünya

Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Gündem

"Ölmüş"ün altından bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada '#ölmüş' etiketi açarak kirli algı operasyonu yürütenlerin asıl niyeti belli oldu. Ayd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay