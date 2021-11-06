İbn-i Sina'nın her derde deva reçetesi

Kuru incir bilindiği üzere yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Uzun bir geçmişe sahip olan incir ile, en önemli besini kabul edilen zeytinyağını birleştirdiğinizde bakın neler oluyor...

İncir, Kuran-ı Kerim'de “Yemin olsun incire ve zeytine” diye Allah c.c tarafından adına yemin edilen birer besin olarak önemi ayette de vurgulanmıştır. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde adeta bir şifa deposu.

Zeytinyağında bekletilmiş incirin faydaları

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

Hamile kalmayı kolaylaştırır

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.

İncir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tüketilebilir.

Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

İbn-i Sina'dan şifalı zeytinyağlı incir kürü için malzemeler:

250-300 gr organik kuru incir

Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı

Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.



