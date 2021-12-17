İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar
Baharatlar hem lezzet hem şifa dağıtıyor.
Güçlü hafıza için özellikle bazı baharatlara mutfakta yer açmak gerekiyor. Güçlü bir hafıza iş ve sosyal yaşamımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İbn-i Sina 16. ve 19. yüzyıllar arasında katarakt, şizofreni, diyabet gibi zor hastalıklara kendi yöntemleriyle çare bulmuş, adını tıp tarihine yazdırmış bir uzmandır. Sizlere önerdiği 3 baharatı paylaşıyoruz.
İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar
- Zencefil
- Zerdeçal
- Hardal
Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.
Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.
Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.