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Kadın - Aile İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar

Baharatlar hem lezzet hem şifa dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:25:00 - 2021-12-17 14:49:44
İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar

Güçlü hafıza için özellikle bazı baharatlara mutfakta yer açmak gerekiyor. Güçlü bir hafıza iş ve sosyal yaşamımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İbn-i Sina 16. ve 19. yüzyıllar arasında katarakt, şizofreni, diyabet gibi zor hastalıklara kendi yöntemleriyle çare bulmuş, adını tıp tarihine yazdırmış bir uzmandır. Sizlere önerdiği 3 baharatı paylaşıyoruz.

İbn-i Sina'nın 'Hafızayı kuvvetlendirir' dediği baharatlar

  • Zencefil
  • Zerdeçal
  • Hardal 

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.

Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.

Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.

 

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