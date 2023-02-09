İbn-i Sina’nın en etkili ezber bozan, asrın tek reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman! İki kere: bak ne oluyor

İbn-i Sina’dan insanlık için inanılmaz karışım tanımı ehemmiyetli sıhhat meselelerinize iyi gelecek. Bir Hayli sıhhat meselesinin rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin beraber bakalım.

Malzemeler

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah,akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak.

İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.

İbni Sina'nın Soğuk Algınlığı Tarifi

İbn-i Sina'nın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Peki Kanser Tedavisinde Etkili Bitkiler Nelerdir?

Tümörü yok eden bitkiler:

Zerdeçal: Tüm dünyada pankreas kanserinin tedavisi üzerine pek çok araştırma yapılıyor.

Limon: Kanser tedavisinde etkili bir bitki olan limon, bol miktarda C vitamini içerir.

Çörekotu

Meyan Kökü

Yeşil Çay

Brokoli

Tümör eriten yiyecekler

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, dut, üzüm, kızılcık, kiraz ve vişne gibi üzümsü meyveler vücut hücrelerini serbest radikal hasarından koruyan bileşikleri içeriyorlar. Bu sayede de kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar.