İbn-i Sina’nın binlerce yıllık nar şurubu tarifi! Her gün bir bardak içildiğinde…

Her gün bir bardak içildiğinde…

İbn-i Sina narı şöyle anlatır;

Nar taneleri bal ile dövülüp dolamaya sarıldığında dolamayı iyileştirir. Aynı zamanda bu şekilde kullanmak kötü huylu yaralara, kulak ağrılarına ve saçtaki kepeğe fayda sağlar.

Nar suyu faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Nar suyu, kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önler. Özellikle erkeklerde prostat kanserine, kadınlarda ise meme kanserine karşı tüketmeniz gereken en etkili içecektir. Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzda zararlı maddelere yer vermez.

Vücudunuzu her türlü bakteriden arındırır. Karaciğer detoksu yapmak istediğinizde size büyük desteği olacaktır. Karaciğerde oluşan yağlanmalara karşı etkilidir.

Kan akışınızı hızlandırdığı gibi kanınızda dolaşan zararlı maddelerin de dışarı atılmasını sağlar.

Tansiyon yüksekliğinde ve böbrek taşı şikayetlerinde nar suyu sizi daha sağlıklı hissettirecektir.

Vücudunuzdan mikropları attığı gibi, ruhunuzdaki gerginliği de atacaktır. Stres ve uyku düzenin bozulduğu durumlarda nar suyu iyi bir fikir olabilir.

Kalp ve damar sağlığınızı korur. Damar tıkanıklığının önüne geçmek için günde 1 bardak nar suyu çok faydalı olacaktır.

Nar suyu nitrik oksit içermektedir. Bu özelliği ile kaslarınızı rahatlatarak yorgunluğunuzu ortadan kaldırır.

Düzenli olarak nar suyu içildiğinde beyin sağlığı da korunmuş olur. Alzheimer gibi hastalıkları önlemek adına nar suyu tüketilmesi tavsiye edilir.

Karın ağrısı ve kusma gibi durumlarda midenizi rahatlatır. Aynı zamanda ishal halinde de etkili olacaktır.

Afrodizyak özellikleri barındırdığı için kadın ve erkeklerde cinsel duyguları harekete geçirir.

Nar suyunun cilde faydaları da oldukça sevindirici. Cildinizin her zaman genç kalmasını istiyorsanız, nar suyu tüketimine önem vermelisiniz.

Vücudunuzda zararlı maddelere yer vermediği için sivilce oluşumunu ve siyah nokta oluşumunu önleyecektir.

İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ

Malzemeler:

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri

4 dal taze nane

Yapılışı :

6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.

30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.

Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.

Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

Nar suyu zayıflatır mı?

Fazla kilolardan kurtulmanız için antioksidan besinlerden faydalanmanız gereklidir. Besinlere takviye olarak yağ yakımını hızlandıran içecekler de tüketilmelidir. Nar suyu da bu içecekler arasında yerini alıyor. Antioksidan olması nedeniyle öncelikle vücudunuzdaki ödemlerden kurtulmanızı sağlıyor. Daha sonra ise yağ yakımınız için gerekli ortamı hazırlıyor. Bu noktada size düşen; sağlıklı beslenme programınıza bir süre daha nar suyunu eklemek. Nar suyu ile biraz sabrederek ve hareket ederek kilo vermeniz mümkündür.

Aklınıza takılan “Nar suyu asit mi baz mı?” sorusu için de nar suyunun oldukça düşük seviyede asidik özellikler taşıdığını ifade edebiliriz

Nar suyu kalori ve besin değeri

Faydalarını saydığımız nar suyu kalori açısından çok yüksek rakamlarda değildir. “1 bardak nar suyu kaç kalori?” diye soracak olursanız; 200 ml ölçüdeki 1 bardak nar suyunun 106 kalori olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda nar suyu besin değeri açısından yüksek bir içecektir. Gün içinde almanız gereken potasyumu nar suyundan karşılayabilirsiniz.

Bir bardak nar suyunda 26 gram karbonhidrat, 612 mg potasyum, 28 mg kalsiyum, 14 iu A vitamini ve 0.8 C vitamini bulunmaktadır.

İbn-i Sina kimdir?

Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir

Fars veya Türk bilim adamıdır. lbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir.