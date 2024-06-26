  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten CHP'li vekile şamar

Böyle milletvekili olmaz! Yine teröristin cenazesinde ortaya çıktılar

MMU Kaan'ın rakibinin teknoloji bilgileri çalındı! Bilgiler 33 liradan satışa çıkarıldı, herkes şokta

Müge Anlı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı

Bakan Tekin tepki gösterdi: Bundan rahatsızım

"Türkiye’ye göz kırpıyor" deniyordu! Azerbaycan o uçağı satın aldı

Bebek katili PKK'nın siyasi ayakları... DEM'li sözde başkanların halk düşmanlığı bitmiyor

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Dikkat öyle palavra vaatler var ki… Murat Ülker’in montajlı görüntüleri ile dolandırıcılık. İtibar katli.

Temmuz zammına sayılı günler kala milyonlarca emekliye kötü haber! 'Yapılmayacak' diyerek duyuruldu
Kadın - Aile İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi! Her gün 1 avuç: Bir gecede tıbbi destek! Eski yöntemi görenler şaşırıyor
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi! Her gün 1 avuç: Bir gecede tıbbi destek! Eski yöntemi görenler şaşırıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 19:10:00 - 2024-06-26 19:14:22
İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi! Her gün 1 avuç: Bir gecede tıbbi destek! Eski yöntemi görenler şaşırıyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ''Küçük Tıp Kanunu'' adlı kitabında bahsettiği ve birçok faydası olduğu inanılıyor. Bilinen beyaz leblebi hakkında araştırmalar yapılıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan beyaz leblebinin vücuda olan faydaları hakkında İbn-i Sina'nın da verdiği bilgilerden yararlanılmıştır. İşte beyaz leblebinin 1 avucunun vücuda verdiği faydalar...

BEYAZ LEBLEBİ NEDİR?

İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedilmiştir ve İç Anadolu bölgesinden sonra Ege'de üretimine başlanmıştır. Kendi döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak görülen İbn-i Sina ise yazmış olduğu ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında leblebinin faydalarına değiniyor.

Bin yıl önce yaşamış bir hekimin ışığı, hala günümüzde sağlık alanını aydınlatmaya devam ediyor. İbni-i Sina, sadece 'Tıbbın Babası' olarak biliniyor...

BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mide asidini dengeler,

Diyet yapanlara yardımcıdır, tokluk hissi verir,

Mide hastalıklarında oldukça faydalıdır,

Bölgesel incelmeyi hızlandırır,

Kas oluşumunu destekler,
Sindirimi düzenler.

BEYAZ LEBLEBİ ZARARLARI NEDİR?

Her besinin aşırı tüketiminde olabileceği gibi, beyaz leblebi tüketimini de abartırsanız hazımsızlık ve sindirim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Fazla beyaz leblebi tüketimi kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlar ile karşılaşmanıza da sebep olabilir.

SARI LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;

Anne sütünü arttırır,

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir,

Tok kalma aralığınızı uzatır,

Kolestrolü dengelemek için önemlidir,

Cilt hücrelerinizi yeniler,

Kan şekerini dengeler,

Kemik gelişimine desteği oldukça fazladır.
Kuruyemiş alerjisi olan kişiler için uyarı:

**Doktorunuza danışmadan tüketmeyin**

Mısır pidesi nasıl yapılır? Mısır pidesi tarifi...
Mısır pidesi nasıl yapılır? Mısır pidesi tarifi...

Kadın - Aile

Mısır pidesi nasıl yapılır? Mısır pidesi tarifi...

Balgam söktürücü doğal ilaç: Ceviz perdesi çayı!
Balgam söktürücü doğal ilaç: Ceviz perdesi çayı!

Kadın - Aile

Balgam söktürücü doğal ilaç: Ceviz perdesi çayı!

Canan Karatay'dan formül önerisi: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor!
Canan Karatay'dan formül önerisi: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor!

Kadın - Aile

Canan Karatay'dan formül önerisi: Tüketenler 10 yaş gençleşiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23