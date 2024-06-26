İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi! Her gün 1 avuç: Bir gecede tıbbi destek! Eski yöntemi görenler şaşırıyor

BEYAZ LEBLEBİ NEDİR?

İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedilmiştir ve İç Anadolu bölgesinden sonra Ege'de üretimine başlanmıştır. Kendi döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak görülen İbn-i Sina ise yazmış olduğu ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında leblebinin faydalarına değiniyor.

Bin yıl önce yaşamış bir hekimin ışığı, hala günümüzde sağlık alanını aydınlatmaya devam ediyor. İbni-i Sina, sadece 'Tıbbın Babası' olarak biliniyor...

BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;

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Mide asidini dengeler,

Diyet yapanlara yardımcıdır, tokluk hissi verir,

Mide hastalıklarında oldukça faydalıdır,

Bölgesel incelmeyi hızlandırır,

Kas oluşumunu destekler,

Sindirimi düzenler.

BEYAZ LEBLEBİ ZARARLARI NEDİR?

Her besinin aşırı tüketiminde olabileceği gibi, beyaz leblebi tüketimini de abartırsanız hazımsızlık ve sindirim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Fazla beyaz leblebi tüketimi kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlar ile karşılaşmanıza da sebep olabilir.

SARI LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;

Anne sütünü arttırır,

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir,

Tok kalma aralığınızı uzatır,

Kolestrolü dengelemek için önemlidir,

Cilt hücrelerinizi yeniler,

Kan şekerini dengeler,

Kemik gelişimine desteği oldukça fazladır.

Kuruyemiş alerjisi olan kişiler için uyarı:

**Doktorunuza danışmadan tüketmeyin**