İbn-i Sina'dan şahin gibi gözlerin sırrı: Kimse sırrına inanamadı! Nasıl yapılır? Tüketmeyen bin pişman olur

İbn-i Sina şifa kitaplarında birçok sağlık problemine çözümler sunmuştur. Bu çözümler arasında, göz sağlığını korumak ve görüş yeteneğini artırmak için özel bir besine de yer vermiştir. Havucun içerdiği yüksek oranda A vitamini, gözün ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri karşılayarak, sağlıklı ve güçlü bir görüş sağlamaktadır.

GÜÇLÜ GÖZLER İÇİN HAVUÇLU KARIŞIM TARİFİ

İbn-i Sina genetik ya da sonradan oluşan göz sorunlarının önüne geçmek için bir karışım öneriyor. Bu karışım sayesinde kartal gibi keskin gözlere sahip olmak mümkün. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği karışımın tarifi:

2 adet havuç, kuyruk kısımlarından kesilir ve uzunlamasına dilimlere ayrılır.

Dilimlenen havuçlar fırın tepsisine yerleştirilir ve yaklaşık 5 dakika fırında tutulur.

Fırından çıkan havuçlar bir kaba alınır ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı eklenir.

Karışım iyice ezilerek homojen bir kıvam elde edilir.

Bu karışımın her gün düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Havucun Göz Sağlığına Faydaları

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği havuç, sadece göz sağlığı için değil, genel sağlık için de birçok fayda sağlamaktadır. İşte havucun sağladığı bazı önemli faydalar:

Göz Sağlığı: A vitamini sayesinde göz içindeki sıvı oranını dengeleyebilir ve sarı noktanın görüş açısını kuvvetlendirebilir.

Katarakt Riskini Azaltma: Katarakt riskini azaltmasının yanı sıra, retinadaki hasarı da onarabilir.

Bağırsak Sağlığı: Bağırsak sistemini yenileyerek sindirim sağlığını destekleyebilir.

Antiseptik Özellikler: Antiseptik özellikleri sayesinde vücuttaki tüm atıkları temizleyebilir.

Göz Damarlarını Güçlendirme: Gözdeki damarları güçlendirerek, daha sağlıklı bir görüş sağlayabilir.

Uzman Görüşü ve Tüketim Önerileri

İbn-i Sina'nın önerdiği bu mucizevi karışımı ve havucu tüketmeden önce bazı önemli noktaları dikkate almak gerekir. Havuç tüketiminin alerjik reaksiyonlara veya farklı sağlık problemlerine yol açabilecek kişiler, mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır. Ayrıca, bu karışımın dozunda ve düzenli olarak tüketilmesi, faydalarının en üst seviyede olması için önemlidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO