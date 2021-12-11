İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık hakında öğütler
Yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen bir çok önerisi halen geçerli olan büyük hekimimiz İbn-i Sina'nın öğütleri…
İbn-i Sina'nın sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözlerini kısa şeklinde sizler için derledik.
İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri
- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir.
- Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir.
- Astım için bal ve badem karışımını tüketmeyi önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir.
- Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önerir.
- Ağızda oluşan uçuk ve vücudun diğer yerlerinde oluşan mantar hastalığı için sirkeyi kullanmayı önermiştir. antibakteriyel özellikte olan sirke mikropları öldürüp hastalıkları tedavi etmektedir.
İbn-i Sina kimdir?
Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı