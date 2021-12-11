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Aktüel İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık hakında öğütler
Aktüel

İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık hakında öğütler

Yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen bir çok önerisi halen geçerli olan büyük hekimimiz İbn-i Sina'nın öğütleri…

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:19:00 - 2021-12-11 19:47:30
İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık hakında öğütler

İbn-i Sina'nın sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözlerini kısa şeklinde sizler için derledik.

İbn-i  Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

  • Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir.
  • Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir.
  • Astım için bal ve badem karışımını tüketmeyi önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir.
  • Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önerir.
  • Ağızda oluşan uçuk ve vücudun diğer yerlerinde oluşan mantar hastalığı için sirkeyi kullanmayı önermiştir. antibakteriyel özellikte olan sirke mikropları öldürüp hastalıkları tedavi etmektedir.

İbn-i Sina kimdir?

Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı

 

 

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