Günümüzün en önemli sorunlarından biri de kilo problemi. Biz de sizler için İbn-i Sina'nın yemek hakkında söylediklerini derledik. İbn-i Sina zayıflama önerileri nelerdir? İşte detaylar...

Kilo almak zamanımızda kaçınılmaz bir sorundur. Özellikle hazır işlenmiş gıdalar tüketmek, içerisinde bilmediğimiz yüksek şeker olan ürünler ve üreticinin tüketiciye bilgi vermediği bir sürü zararlı katkı maddeleri vardır.

Bu maddelerden uzak durmak pek de mümkün değil. Fakat en aza indirmek ve yeme düzeni oluşturmak hepimizin elinde olan bir durum.

Fazla yemek yemek, sanıldığı gibi insana yarar sağlamaz. Vücudun ve iç organların da dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle sadece enerji ve dinç olabilme adına yemek yenmeli, sağlık içinse yemekten uzak durulmalıdır.

İbn-i Sina'nın sağlık tavsiyeleri

İbn-i Sina'nın zayıflama için önerileri

Yemekler arası en az 4-5 saat olmalıdır.

Her yemede çok aşırıya kaçılmamalıdır.

Az ve sizi doyuracak kadar yemek yiyim.

Yediğiniz her fazla lokma verilmesi güç kilolar olacaktır.

Şifa hazımdadır. Bu nedenle hazmedebileceğiniz kadar yemelisiniz.

Nefesinizi kontrol edin.

Tatmak ile doymak arasında ciddi fark vardır. Bu nedenle tadarken doymayı öğrenin.

İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler