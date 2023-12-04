İbn-i Şerif binlerce yıl önce duyurdu! Diş ağrısını anında kesiyor: Bu faydasını kimse bilmiyor! Şimdi yapın çözüm olacak

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde hekimlik yapan İbn-i Şerif, öğrendiği her şeyi bir kitapta topladı. Sebze, meyve ve bitkilerin faydalarını öğrenmek için yıllarca çalışan İbn-i Şerif, öğrendiklerini herkese öğretmeye çalıştı. İşte İbn-i Şerif'ten çarpıcı notlar...

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşayan hekim İbn-i Şerif, mideden diş ağrısına kadar doğal ürünlerle birçok insanın derdine derman olmuş. Osmanlı hekimlerinden olan İbn-i Şerif gençliğinden yaşlılığına kadar tıpla ilgilenmiş ve birçok insanın derdine çare olmuş. İbn-i Şerif'in diş ağrısı tedavilerini sizler için derledik.

Yadigâr isimli kitabında mideden diş ağrısına kadar hemen hemen her hastalıktan bahseden İbn-i Şerif'in 15. yüzyılda yaşadığı biliniyor.

İşte İbn-i Şerif'in diş ağrısı tedavisi için binlerce yıl önce tavsiye ettiği doğal yöntem sarımsak...

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Sarımsak dövülüp dişin üzerine tutulursa da faydalıdır.

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Hardalı dövüp dişe tutmakta çok faydalıdır.

Katran kireç ile karıştırılıp dişe tutulması da iyidir

Kâfûr da faydalıdır.

Defne yemişini dövüp sürmek de iyi gelir.

Harâretten olan diş ağrısına karlı ve buzlu su ağızda tutunca ağrı azalır.



SOĞUKTAN AĞRIYAN DİŞ NASIL GEÇER?

Soğuktan olan diş ağrısına ise tuz ile kepeği tavada kavurup bir bez içine koyup, dışarıdan dişin üzerine tutmak veya daruyu kızdırıp yine bir bez torbacık ile tutmak çok faydalıdır. Arapça bu işleme tekmîd derler. Ayrıca ısırgan dikeni yaprağını dövüp kaynatıp yakı yapmak da gayet yararlıdır.