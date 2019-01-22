0553 313 94 23

İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

Kendi yayınevini kuran ve sosyal bilimler alanında uluslararası yayın yapacak olan İbn Haldun Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, “Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile de yayınlayarak, İbn Haldun Üniversitesi’nin uluslararası arenaya katkısını eserlerle pekiştireceğiz” dedi.

22 Ocak 2019 Salı 12:10
İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

Verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada bir “Araştırma Üniversitesi” olarak öne çıkan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) kendi yayınevini kurdu. Ocak 2019 itibariyle İbn Haldun Üniversitesi Yayınları adıyla faaliyetlerine başlayan yayınevi, yaptığı telif ve tercümelerle sosyal bilimlerin birçok farklı alanlarında yetkin kitaplık oluşturmayı hedefliyor.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, akademik kadrosunun telif, tercüme ve tahkik eserlerini yayınlayacak. Aynı zamanda mensubu olduğu toplum ve toplulukların entelektüel amaçlarına destek olacak. Sosyal bilimin farklı alanlarında yayınların topluma ulaştırılmasını da sağlayacak.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, farklı okuyucu kategorilerine yönelik kitapları da yayınlayacaklarını belirterek, “Toplumsal köklerimizi, çağdaş değerlerimizi ve yeni uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlar yapacağız. Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile yayınlayarak, üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz” dedi.

‘Kaliteden taviz vermeden kalıcı eserler yayınlayacağız’

İslâm kültürüne ait mirası ve bu mirası çağdaş bilgi birikimi ile karşılaştırmalı olarak sistemli araştırmalarla okuyucunun rahat ulaşabileceği bir portre haline getirmek istediklerini ifade eden Prof. Şentürk, “Söz konusu alanda kaliteden taviz vermeden, kalıcı, hafızalarda takdirle hatırlanacak, gelenek ve yenilik bağlamında geleceğe yönelik sürekli bir yayınlar yapacağız. Ayrıca bu eserler vasıtasıyla özellikle kavram, mahiyet, mana, şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında okuyucuya güçlü bir hazineyi birçok kitaplıkla sunacağız” diye konuştu.

İbn Haldun’a ait bazı eserler ilk kez yayınlanacak

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Savaş Tali ise İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’nda hâlihazırda, İslâm Siyaset ve Ahlak Klasikleri, Osmanlı Entelektüel Metinleri, Türk-İslâm Düşüncesini İnşa Eden Metinler ve Halduniyyat gibi dev serileri yayına hazırladıklarını söyledi. Tali, şöyle devam etti: “Yayınevinin ana projelerinden olan Halduniyyat serisi kapsamında İbn Haldun’un bütün eserlerini yayınlayacağız. Bu amaçla modern tarihçiliğin, sosyolojinin, iktisadın ve toplum metafiziğinin öncülerinden kabul edilen İbn Haldun’a ait bütün metinler uzmanlarca tahkik ve tercüme ediliyor. Örneğin, en erken döneme ait Mukaddime yazmaları incelenerek yeni bir Arapça, Türkçe ve İngilizce Mukaddime yayınlayacağız. Daha önce gün yüzüne çıkmamış İbn Haldun eserleri de ilk defa İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’ndan inşa edilip, okuyuculara ulaşacak” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi yayınları; Osmanlı Entelektüel Metinleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet’in Hocası Molla Gürânî’nin Ġāyetü’l-Emânî Fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî, eserini ve Şeyhulislâm Ebüssuûd Efendi’nin İrşâdü’l-ʿAkli’s-Selîm İlâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm kitaplarını da yayınlayacak. Üniversite akademisyenleri kapsamında ise Prof. Dr. Mahmut Arslan’a ait “The Work Ethic and Ahi Tradition of Turkey kitabı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay’ın Prof. Dr. Adem Efe ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Saltık ile müşterek çalışması olan “Basiret ve Direniş” kitabını yayınladı.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın "A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint" eseri gibi alanında özgün yeni metinlerin de yakın zamanda sosyal bilim insanları ve okurlarla buluşturacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:10
  1. İbn Haldun Üniversitesi
  2. İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
  3. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk
  4. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ)
  5. İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma çabası
    1. Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma..
    2. BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM..
    3. Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    4. Esed rejiminden İdlib'e saldırı
    5. Görme engelli dönerci çalışma azmiyle..
    6. Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü
    7. “İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    8. Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?
    9. Aracı kurumların karı iki katına çıktı
    10. Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik..
    11. Dergilik’ten okudukça kazandıran..
    12. Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını..
    13. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan..
    14. Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu..
    15. Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya..
    16. Küresel piyasaların gözü Davos’ta
    17. İbn Haldun Üniversitesi kendi..
    18. MHP Antalya ilçe belediye başkan..
    19. D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up”..
    20. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık