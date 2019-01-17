IBM Türkiye’ye yeni genel müdür atandı
Volkan Sözmen, 2016 yılından beri IBM Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Defne Tozan'ın yerineatandı.17 Ocak 2019 Perşembe 11:37
IBM (NYSE: IBM), Volkan Sözmen’in IBM Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. 2016 yılından beri IBM Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Defne Tozan ise, IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri İş Birimi’nin Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdürü olarak atandı. Volkan Sözmen, Türkiye’de kurumların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için IBM’in yapay zeka, bulut, blockchain, büyük veri ve analitik alanlarındaki gelişmiş teknoloji çözümlerini konumlandırmaktan sorumlu olacak.
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