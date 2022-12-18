İBDA’cılardan hakaretçi solaklara müdahale

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Türkiye’ye karşı terör örgütlerini savunacak kadar alçalan BirGün paçavrasında köşe karalayan ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) öğretim üyeliği yapıp genç öğrencileri zehirleyen Uğur Kutay isimli kafir, Ebu Cehil’i kıskandıracak sözler sarf etti!..

Senaryo dersi sırasında Kutay, iki cihan serveri Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam) ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu ve iftiralarda bulundu.

Yaymamak için burada naklini yapmayacağımız sözlere sosyal medyada binlerce kişi ve YTÜ üniversitesindeki onlarca Müslüman öğrenci tepki gösterdi.

Müslümanların tepkileri sonrası; Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi ve SOL Parti’nin himayesinde kurulan Sosyalist Güç Birliği, Kadıköy İskele Meydanı’nda toplandı ve Uğur Kutay’ın kalleşçe sözlerine destek verdi. Pankart taşıyıp slogan atan sosyalistler, “Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak, laiklik kazanacak” diye böğürdü.

İBDA’cılar grubu dağıttı

Solcuların rezilliği çok geçmeden engellendi. Daily Islamist'in paylaştığı habere göre, ellerinde İBDA bayrağı taşıyan bir grup, sosyalistleri dağıtarak Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam) yönelik hakareti savunan laikçileri evlerine yolladı.

O anlar anbean kameralara yansıdı.

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan gerici Cumhuriyet paçavrası ve saz arkadaşı diğer gazeteler, solcuların Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam) yönelik hakareti savunmalarına değinmeden, İBDA’cıların tepkisini haberleştirdi ve olayı, “provokasyon” olarak niteledi, bu haberlerle Kutay’ın pisliğine sahip çıktılar!..