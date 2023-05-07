İBB’yi terleten 10 kritik soru

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Akit Medya Grubunda çıkan yangın İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve savcılık tarafından her yönüyle soruşturulurken, faciada ihmal ve kusuru bulunan itfaiye teşkilatıyla ilgili İBB adeta ölüm sessizliğine büründü. Bakanlığın müfettiş görevlendirmesi üzerine paniğe kapılan İBB yönetimi, 10 gündür itfaiye raporunu hazırlayamadığı gibi, Akit’in ihmal ve kusurları deşifre edecek sorularını da cevaplamaktan kaçındı. Endüstriyel alanlarda çıkan yangınla mücadelede ilk yarım saatte kullanılan ekipmanın hayati öneme sahip olduğunun altı çizilirken, İBB itfaiyesinin deneyimsiz stajer personel görevlendirdiği, kimyasal yanıcılara müdahalede kullanılan cihaz ve özel söndürme sıvılarını saatler sonra bölgeye gönderdiği ifade edildi.

Ahkam kesiyorlardı

Ege ve Akdeniz’de çıkan yangınlar üzerinden kendini aklamaya çalışan İBB yönetimi, hiçbir sorumuzu cevaplayamadı. Beceriksizlik ve ihmaller sebebiyle 60 saatte söndürülemeyen, 20 metrekarelik alanda başlayıp 17 bin metrekarelik alanı esir alan Akit’teki yangınla ilgili İBB’nin cevaplayamadığı sorular şöyle:

1. Yangınla mücadelede kritik zaman dilimi olan ilk yarım saatte kaç araç geldi?

2. Gelen ilk araçta su olmadığı doğru mu?

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3. Endüstriyel yangınlarda kullanılan özel solüsyon ve köpük malzemesi neden geç getirildi?

4. İhmali ve kusuru ortaya koyacak telsiz konuşmaları çıkartıldı mı?

5. Çok fonksiyonlu robotik müdahale aracı (Koca Yusuf) kaçıncı saatte geldi?

6. Endüstriyel yangınlarda, kapalı alanlarda, tünellerde, orman yangınları gibi olaylarda kullanılan, pozitif ve negatif havalandırma uygulayan, hariçten su, köpük bağlantısıyla soğutma ve söndürme yapan uzaktan kumandalı özel tasarlanmış araç neden getirilmedi?

İBB’nin ihmal ve kusurları

7. Yangın söndürmede görev alan personelin kaçı stajyerdi?

8. Sürekli büyüyüp genişleyen binlerce sanayi kolunda faaliyet gösteren on binlerce firmanın bulunduğu İstanbul’da İBB İtfaiye teşkilatına 2018’den bu yana kaç tane yeni araç alındı?

9. İBB itfaiyesinin araç parkında 60’a yakın aracın atıl durumda bekletildiği, kimisinin muayene ücretinin ödenmediği, bir kısmının ise yedek parçasının temin edilmediği iddia ediliyor. Kaç araç trafiğe çıkamaz durumda bekletiliyor?

10. İtfaiye raporu 10 gündür neden hâlâ çıkmadı?

Koca bir kurumun yanıp kül olmasına neden olan itfaiye teşkilatındaki iddia edilen eksik ve ihmallerin İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirmek suretiyle araştırılmasından rahatsızlık duyulması ise manidar bulundu. Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve CHP’li İBB yönetimine bağlı İstanbul İtfaiyesinin kusur ve ihmalleri yüzünden ancak 60 saatte söndürülen yangın felaketi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun diline doladığı, “liyakat” söyleminin ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu da ortaya koydu.

CHP İlçe Başkanı rezaleti

Seçimlerden önce particilik ve kadroculuk yapılmayacağının sözünü veren İmamoğlu’nun, insanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli İstanbul İtfaiyesi’ne yıllarını veren tecrübeli isimleri görevden alıp, yerine ehil olmayan ve hiçbir yangın deneyimi olmayan yandaşlarını atadığı belirtildi. 23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren mevcut Başkan Ali Karahan’ı görevden alan İmamoğlu’nun, İtfaiye Daire Başkanlığı’na 2010 yılında “albay” rütbesiyle TSK’dan emekli olan, 2017’de CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’na getirilen, 2019 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan İngiliz Dili ve Edebiyatı doktoralı Remzi Albayrak’ı atadığı kaydedildi. İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul İtfaiyesindeki liyakate dayalı terfi sistemini ortadan kaldırıldığı, seçim diyeti olarak bazı şoförleri ‘amir yardımcısı’, bazı itfaiye erlerini de ‘amir’ olarak atadığı kaydedildi. Gerçekte ise bir itfaiye erinin; ancak itfaiye onbaşısı, itfaiye çavuşu ve itfaiye başçavuşu olduktan sonra ‘amir yardımcısı’ pozisyonuna atanabildiği saptandı.