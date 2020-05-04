İBB’yi ‘Ekrem Cumhuriyeti’ne dönüştürdü! Yandaş medyaya 9 milyonluk kıyak

Harun Sekmen İstanbul

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine vaadlerinin aksi yönünde bir icraata imza attı. Sürekli olarak tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu’nun, koronavirüs sürecinde şahsi reklamını yaptırmak için yandaş medyaya 9 milyon liralık bir reklam geliri aktardığı söylemleri gündeme yerleşti. Konu ile ilgili ulaştığımız İBB Sözcüsü Murat Ongun ise belge verilemeyeceğini, ancak 9 milyon değil sadece 1 milyon 135 bin 160 liralık bir ödemenin yapıldığı savunmasında bulundu.

İmamoğlu skandalı

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünmeyi başaran CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaadlerinin aksi yönde davranmaya devam ediyor. Yerel seçimler öncesinde ‘İBB’nin çok büyük kaynakları var’ diyen, sonrasında ise milletin zekatına ve fitresine talip olduğunu açıklayan İmamoğlu, yandaş medyayı reklam adı altında ihya ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde hükümetten ayrı bir politika izleyerek adeta derebeyi gibi davranan İmamoğlu’nun, büyük yaygara kopararak yaptığı küçük yardımların reklamı için 9 milyon gibi devasa bir rakamı kendisini destekleyen medya kuruluşlarına aktardığı ortaya çıktı.

Besleyip semirtmişler

Daha önce de lüks araç kiralama ihaleleri, konser adı altında yandaş sanatçılara ödenen astronomik rakamlar ve tatil haberleriyle kamuoyunu meşgul eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun adının karıştığı reklam skandalı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

İBB sözcüsü Murat Ongun ise, sorumuz üzerine belge veremeyeceğini, ancak “30 kanal için toplam 1 milyon 135 bin 160 tl ödeme yaptıkları” savunmasında bulundu.