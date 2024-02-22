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Gündem İBB’yi de trol karargâhına çevirmiş
Gündem

İBB’yi de trol karargâhına çevirmiş

Yeniakit Publisher
2024-02-22 08:29:00 -
İBB’yi de trol karargâhına çevirmiş

Geçmişte AK Parti Hükümeti hakkında kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay Karargahı’nın alt katında “irtica.org” ile turkatak.gen.tr” isimli internet sitelerini açarak operasyon çeken andıççı kafa, bu defa İBB’de hortladı. İmamoğlu’nun propagandasını yapmak için kurulan İBB haber portalının sahibi, İBB çalışanı Ümit Kaya çıktı.

 HABER MERKEZİ 

Geçmişte AK Parti Hükümeti hakkında kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay Karargahı’nın alt katında “irtica.org” ile ‘turkatak.gen.tr” isimli internet sitelerini açarak operasyon çeken andıççı kafa bu kez İBB’de hortladı.  Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yapmak için kurulan “İBB haber” adlı troll sitenin sahibinin, İBB iştiraki Medya A.Ş. çalışanı Ümit Kaya olduğu, İBB yönetimi tarafından beslenen ve Medya A.Ş.’den maaş alan Kaya’nın, İBB haber isimli propaganda sitesini para karşılığı CHP muhaliflerine satmasıyla ifşa oldu.

İmamoğlu ise İETT’deki skandallar ve yandaşlara paslanan adrese teslim ihaleler olmak üzere CHP’li yönetimin kirli çamaşırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle İBB Haber’in eski sahibi Ümit Kaya’nın iş akdini feshetti. Satılması sonrası CHP aleyhine çok sayıda paylaşım yapılan İBB Haber’den son yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi: “İstanbul’un kaynaklarını bir ahtapot gibi saran, biat etmeyen herkese öfke kusan zihniyet sadece bize değil CHP’ye de büyük bir tehdit haline gelmiştir. İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu bildirmek isteriz. Sayın İmamoğlu bundan sonra bizim için sadece İBB adaylarından biridir.”

İBB’nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP’li Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiği ortaya çıkmıştı. İBB Haber’in Karabat hakkında soruşturma tutanağının görseli ile yapılan paylaşımda ise “Skandalı ortaya çıkaran şantajın tutanağını yayınlıyoruz. İETT skandala ilişkin kamuoyuna açıklama yapmak yerine tehdit edenler hakkında da yasal haklarımızı kullanacağız” denildi.

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