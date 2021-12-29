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Gündem İBB’ye teftiş Fazıl Say'ı gaza getirdi
Gündem

İBB’ye teftiş Fazıl Say'ı gaza getirdi

İstanbullulara hizmet etmek yerine rezilliklerle gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’ye teftiş 'piyanistim' diye ortalıkta gezinen Fazı Say'ı fena gaza getirdi. Say'ın İstanbulluların aklını alaya alan ifadeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz!" sözlerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 14:08:00 -
İBB’ye teftiş Fazıl Say'ı gaza getirdi

 

 yeniakit.com.tr 

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'nin seçimlerdeki desteğine karşılık dağ kadrosuyla doldurduğu iddia edilen İBB'ye teftiş sonrası fena gaza geldi.

"Yalakadan sanatçı olmaz!"

Fazıl Say, Değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi olarak nitelendirilen Maybach S serilerinden aşağısına binmeyen İmamoğlu için "Halkın çocuğudur" diyerek yolda kalan İETT otobüslerine ve raydan çıkan tramvaylara mahkum edilen İstanbulluların aklıyla alay etti.

Gaza gelip kendini tutamayan Say, açıklamalarının devamında kullandığı "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz!" sözlerini akıllara getirdi.

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Yorumlar

Oy sahibi

Ya tutarsa? Ya dedikleri çıkarsa?
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TONY MONTANA

Adamın Gülme Tipi Aynı O HUNHARCA GÜLEN ADAMIN TİPİNE BENZİYO LA… :)
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