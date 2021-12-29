İBB’ye teftiş Fazıl Say'ı gaza getirdi

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"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'nin seçimlerdeki desteğine karşılık dağ kadrosuyla doldurduğu iddia edilen İBB'ye teftiş sonrası fena gaza geldi.

"Yalakadan sanatçı olmaz!"

Fazıl Say, Değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi olarak nitelendirilen Maybach S serilerinden aşağısına binmeyen İmamoğlu için "Halkın çocuğudur" diyerek yolda kalan İETT otobüslerine ve raydan çıkan tramvaylara mahkum edilen İstanbulluların aklıyla alay etti.

Gaza gelip kendini tutamayan Say, açıklamalarının devamında kullandığı "Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz!" sözlerini akıllara getirdi.