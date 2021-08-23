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Gündem İBB'ye ait Hamidiye Su için korkunç iddia! İstanbullular tedirgin
Gündem

İBB'ye ait Hamidiye Su için korkunç iddia! İstanbullular tedirgin

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. İstanbulluları tedirgin eden olayda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 19:34:00 - 2021-08-23 19:39:51
İBB'ye ait Hamidiye Su için korkunç iddia! İstanbullular tedirgin

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

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