Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

Türkiye'nin en köklü tekstil devlerinden biri olan ve dünya çapında 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş sağlayan Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Küresel talepteki sert düşüşler, artan finansman maliyetleri ve tedarik zincirindeki dalgalanmalar nedeniyle mevcut iş modelinin sürdürülemez olduğunu belirten 73 yıllık şirket faaliyetlerini sonlandırdı. Levi's ve Mavi gibi dev markalara kumaş tedarik eden köklü fabrikanın bu hamlesi, küresel tekstil sektöründeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.