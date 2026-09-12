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Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

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Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

Türkiye'nin en köklü tekstil devlerinden biri olan ve dünya çapında 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş sağlayan Orta Anadolu, Kayseri'deki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Küresel talepteki sert düşüşler, artan finansman maliyetleri ve tedarik zincirindeki dalgalanmalar nedeniyle mevcut iş modelinin sürdürülemez olduğunu belirten 73 yıllık şirket faaliyetlerini sonlandırdı. Levi's ve Mavi gibi dev markalara kumaş tedarik eden köklü fabrikanın bu hamlesi, küresel tekstil sektöründeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

#1
Foto - Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi.

#2
Foto - Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

Orta Anadolu, 1986'dan bu yana dünyanın önde gelen markalarına denim kumaş tedarik ediyordu. Şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor. Küresel tekstil sektöründeki zorluklar etkili oldu Şirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

#4
Foto - Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

1986'dan bu yana küresel markalara denim sağlayan şirket, kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacağını açıkladı.

#5
Foto - Dünyaca ünlü markaların tedarikçisi kepenk indiriyor! 73 yıllık Türk devi tarihe karışıyor

Şirket yönetimi, 73 yıllık faaliyet dönemine katkı sağlayan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

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