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Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

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Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Sinop’un coğrafi işaretli mantısı, KOSGEB desteğiyle kurulan tesiste yüzde 100 karabuğday unuyla yeniden hazırlandı. Yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkan glütensiz ürün, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan tüketicilere de ulaştırılmaya başlandı.

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Foto - Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Sinop’un en bilinen yöresel lezzetlerinden biri olan mantı, bu kez kadın girişimci Janset Şanlı’nın girişimiyle farklı bir üretim modeline kavuştu. KOSGEB desteğiyle hayata geçirilen tesiste geliştirilen glütensiz Sinop mantısı, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yalnızca karabuğday unuyla üretiliyor. Kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne taşınan ve 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen Sinop mantısı, glütensiz hazırlanan yeni sunumuyla tüketicilerle buluştu. Yarısı cevizli, yarısı yoğurtlu sunumuyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan ve kentin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunan Sinop mantısı, karabuğday kullanılarak hazırlanan yeni haliyle artık çölyak hastalarının da damaklarına hitap edecek.

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Foto - Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Kentte yaşayan kadın girişimci Janset Şanlı tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açılan tesiste üretimine başlanan glütensiz Sinop mantısı, yurt dışında da tüketiciyle buluşacak. Şanlı, çölyak hastalarının glütensiz ve besin değeri yüksek ürünlere ulaşmakta zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini söyledi.

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Foto - Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Coğrafi işaretli Sinop mantısının da çölyak hastaları tarafından tüketilebilmesi için uzun süre araştırma yaptıklarını belirten Şanlı, ürünün glütensiz hazırlanması sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü anlattı. AR-GE çalışmaları, ilgili kurumlardan görüş alınması ve en iyi ürünü elde etme süreçlerinin ardından tesisin bir yıl önce faaliyete başladığını belirten Şanlı, karabuğday kullanarak hazırlanan mantının yurt içinde marketler aracılığıyla çölyak hastaları ile buluşturulduğunu dile getirdi. Dört kadın çalışanı bulunan tesisin ayda 5 ton mantı üretimi yapma kapasitesine sahip olduğunu ancak taleplere göre aylık üretim miktarının değişiklik gösterdiğini kaydeden Şanlı, "Glütensiz ürün, evet piyasada var ancak bizim kullandığımız yüzde 100 karabuğday unu. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor ve farklı un da girmiyor. Özellikle pirinç nişastası, mısır unu, mercimek, nohut gibi gibi diğer nişastalı ürünler girmiyor. Sadece yüzde 100 karabuğday unu giriyor olması bu ürünü ekstra değerli kılıyor." dedi.

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Foto - Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Şanlı, ürünün tüketicilerle yaklaşık 8 ay önce buluşturulduğunu, bu süre zarfında çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Bundan sonraki hedefimiz, herkesin ulaşabilmesi için ürünü Türkiye'nin tüm zincir marketlerine taşımak. Çünkü bize geri dönüşlerde çok fazla 'Nereden bulabilirim?' sorusu geliyor. O nedenle özellikle ihtiyacı olan çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan insanların ulaşabilmesi için tüm marketlere ulaşması gerekiyor. Biz de bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Sinop mantısının çok değerli bir lezzet olduğunu, bu yönüyle de coğrafi işaret aldığını dile getiren Şanlı, bu özel lezzeti herkesin tadabilmesine olanak sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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