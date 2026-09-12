Çölyak hastalarına da uygun! KOSGEB desteğiyle geleneksel lezzeti yeniden yorumladı

Coğrafi işaretli Sinop mantısının da çölyak hastaları tarafından tüketilebilmesi için uzun süre araştırma yaptıklarını belirten Şanlı, ürünün glütensiz hazırlanması sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü anlattı. AR-GE çalışmaları, ilgili kurumlardan görüş alınması ve en iyi ürünü elde etme süreçlerinin ardından tesisin bir yıl önce faaliyete başladığını belirten Şanlı, karabuğday kullanarak hazırlanan mantının yurt içinde marketler aracılığıyla çölyak hastaları ile buluşturulduğunu dile getirdi. Dört kadın çalışanı bulunan tesisin ayda 5 ton mantı üretimi yapma kapasitesine sahip olduğunu ancak taleplere göre aylık üretim miktarının değişiklik gösterdiğini kaydeden Şanlı, "Glütensiz ürün, evet piyasada var ancak bizim kullandığımız yüzde 100 karabuğday unu. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor ve farklı un da girmiyor. Özellikle pirinç nişastası, mısır unu, mercimek, nohut gibi gibi diğer nişastalı ürünler girmiyor. Sadece yüzde 100 karabuğday unu giriyor olması bu ürünü ekstra değerli kılıyor." dedi.