İBB'nin yalanı ortaya çıktı: Otobüs şoförü de sefer azaltma uygulamasına tepki göstermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

90 yolcunun ifadesi alındı

Soruşturma kapsamında; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.

"Şoför yolculara 'otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar' dedi"

Soruşturma kapsamında 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden Aslı Fırat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde ifadesi alındı.

Aslı Fırat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadede; İstanbul Havalimanı'nda çalıştığını, işe gitmek için Ortabayır durağından otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini, otobüse bindiğinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüste bulunan erkek yolculardan birinin şoföre hitaben, 'Sen kendini koruma altına almışsın. Koltuğunun arkasındaki koltuklar boş ama bütün yolcular arka tarafta dip dipe gidiyor. Nerede sosyal mesafe?' diye bağırdığını, şoförün de, 'Şikayet edin. Siz şikayet etmezseniz bu durumu düzeltmezler. Otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar' dediğine şahit olduğunu söyledi.

Aslı Fırat'ın ifadesindeki şoförün 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan Ertuğrul Aslan olduğu öğrenildi.

İBB TV'den kurgu röportaj

Şoför Ertuğrul Aslan'ın; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Aslan: Saat 06:15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın, 29 Mart 2020 tarihinde İBB TV'de yaptığı açıklamalar İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yayınlandı. Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın, bilgi sahibi sıfatıyla 3 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arslan, "29 Mart Pazar günü saat: 06.15 kalkış saatimdi ve 06.13'de boş vaziyette Kağıthane Sosyal Tesisleri'nden kalkış yaptım. Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" dedi.

"Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu almadım"

Şoför Ertuğrul Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddialarını yalanlayan ifade verdi. Arslan, "Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un şoförlere baskı yaparak gerçeğe aykırı ifadeler vermesini sağladığı ifade ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart 2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve korona günlerinde otobüslerde yoğunluk olduğu gösteren fotoğraflar hakkında açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddiasında bulundu. Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; otobüs yoğunluğunun yaşandığı araçların şoförleriyle yaptığı ropörtajlar yer aldı.

Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük'ü paylaşın" iddiasında bulundu.

Murat Ongun'un; Twitter hesabından paylaşılan röportajlarda Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin açıklamaları yer aldı.

Söz konusu şoförlerin İBB TV'de yaptığı açıklamayla bilgi sahibi sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin farklı olması, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, şoförlere baskı yaparak gerçeğe aykırı ifadeler vermesini mi sağladı?" sorularını gündeme getirdi.

Sabah