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Aktüel İBB'nin 'taksi' teklifine ret
Aktüel

İBB'nin 'taksi' teklifine ret

CHP'li İBB'nin İstanbul’da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:14:00 - 2020-12-23 16:24:17
İBB'nin 'taksi' teklifine ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstanbul’da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklifin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildiği bildirildi.

İBB'nin UKOME toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantının mühim gündem maddelerinden biri de minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Teklifin oylanması öncesinde tartışmalar yaşandığı, teklifin reddedildiği belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, teklifin hukuksuz olduğunu ve taksiciler olarak reddettiklerini, minibüs esnaf temsilcileri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile çok mağduriyet yaşadıklarını, teklifin bunun giderilmesi için olumlu bir adım olacağını söyledi.

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