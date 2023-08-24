İBB’nin sarhoşu CHP’nin İstanbul il delegesi yapıldı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş. yönetim kuruluna üye olarak atanan ve belediyenin kendisine tahsis ettiği aracı alkollü şekilde kullandığı için sürücü ehliyetine el konulan İnan Çeliker ödüllendirildi.

İmamoğlu’nu değil Kılıçdaroğlu’nu seçti

İnan Çeliker, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı 38. Olağan ilçe kongresinde Doğan Sarıtaş’ın listesinden il delegesi seçildi. Çeliker yeni dönemde, 14 -28 Mayıs seçim hezimetinden sonra kazan kaldırarak ‘değişim’ naraları atan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun safında yer aldı.

Alkollü şekilde araç kullanarak ehliyetine el konulan Çeliker’in yeniden seçilmesi CHP’de işlerin liyakat ile değil ahbap çavuş ilişkisiyle yürüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.