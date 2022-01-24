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Gündem İBB'nin karda kayan kar küreme aracı, otomobillere çarptı!
Gündem

İBB'nin karda kayan kar küreme aracı, otomobillere çarptı!

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İBB'ye ait kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 20:26:00 - 2022-01-24 20:32:32

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İBB'ye ait kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yurdun birçok bölgesinde art arda kazalar yaşanıyor.

Belediyeye ait karla mücadele aracı çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait karla mücadele aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.

 

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