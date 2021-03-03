  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB'nin gece yarısı operasyonu tepki çekti
Gündem

İBB'nin gece yarısı operasyonu tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce de büyük tepki çeken, yol kenarlarındaki dikey bahçelerin sökülmesi çalışmalarına yeniden başladı. İBB ekiplerinin gece yarısı operasyonuna sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:34:00 -
İBB'nin gece yarısı operasyonu tepki çekti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Twitter paylaşımında, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu CHP’li İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı
Gündem

Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında terör örgütü FETÖ ve HDP tartışması yaşandı.
Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım
Dünya

Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım

Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, zamanında Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi güçlü..
Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı

Irkçı gruplar Danimarka'da provokasyonlarına devam ediyor. Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi bir kişi cadde ortasında Kur'an-ı Kerim y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay