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Gündem İBB'nin devrilen kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı!
Gündem

İBB'nin devrilen kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı!

Kadıköy D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kaza yapan kar küreme aracının sürücüsünün yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:49:00 -
İBB'nin devrilen kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı!

Kaza geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan Serenat Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan sürücü Serenat Küçük'ün kan tahlillerinde 190 promil alkollü olduğu tespit edildi. Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.

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