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Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

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Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Sosyal medyada yaptığı danslar dünyada tanınan fenomen Yasin Cengiz, hastanede tekerlekli sandalyede görüntülendiği iddiasıyla gündeme geldi. Fenomenin son hali merak uyandırdı.

#1
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Sosyal medyada yaptığı göbek dansıyla dünya çağında şöhrete kavuşan Yasin Cengiz, bu kez dans videolarıyla değil, hastanede çekildiği öne sürülen görüntülerle gündeme geldi.

#2
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Tekerlekli sandalyede görüntülendiği iddia edilen fenomenin son hali sosyal medyada merak uyandırdı.

#3
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

DANSLARIYLA MİLYONLARA ULAŞMIŞTI

#4
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Özellikle Biser King'in “Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde yaptığı ve “Skibidi Dop Dop” olarak hafızalara kazınan danslarıyla tanınan Yasin Cengiz, bir dönem sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden biri haline gelmişti.

#5
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Göbeğini sallayarak yaptığı eğlenceli danslarla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cengiz, 14,5 milyon takipçiye ulaşmıştı.

#6
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Paylaşımları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fenomen, uluslararası alanda da tanınan bir isim olmuştu.

#7
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

HASTANEDE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GÖRÜNTÜLENDİ

#8
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Yasin Cengiz, bu kez sosyal medyada paylaşılan hastane görüntüleriyle gündeme geldi.

#9
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Kayseri Muhabiri adlı hesabın yayımladığı görüntülerde tekerlekli sandalyede olan kişinin Yasain Cengiz olduğu iddia edildi.

#10
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

Söz konusu paylaşımda Cengiz'in kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığı ve hareket kabiliyetinin etkilendiği belirtilirken, görüntülerin yayılmasının ardından fenomenin sağlık durumunu merak konusu oldu.

#11
Foto - Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!

İşte Yasin Cengiz olduğu iddia edilen o görüntüler...

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