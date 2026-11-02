Yaptığı dansla dünyada gündem oldu! Yasin Cengiz'in son hali şok etti!
Sosyal medyada yaptığı danslar dünyada tanınan fenomen Yasin Cengiz, hastanede tekerlekli sandalyede görüntülendiği iddiasıyla gündeme geldi. Fenomenin son hali merak uyandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada yaptığı danslar dünyada tanınan fenomen Yasin Cengiz, hastanede tekerlekli sandalyede görüntülendiği iddiasıyla gündeme geldi. Fenomenin son hali merak uyandırdı.
Sosyal medyada yaptığı göbek dansıyla dünya çağında şöhrete kavuşan Yasin Cengiz, bu kez dans videolarıyla değil, hastanede çekildiği öne sürülen görüntülerle gündeme geldi.
Tekerlekli sandalyede görüntülendiği iddia edilen fenomenin son hali sosyal medyada merak uyandırdı.
DANSLARIYLA MİLYONLARA ULAŞMIŞTI
Özellikle Biser King'in “Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde yaptığı ve “Skibidi Dop Dop” olarak hafızalara kazınan danslarıyla tanınan Yasin Cengiz, bir dönem sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden biri haline gelmişti.
Göbeğini sallayarak yaptığı eğlenceli danslarla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cengiz, 14,5 milyon takipçiye ulaşmıştı.
Paylaşımları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fenomen, uluslararası alanda da tanınan bir isim olmuştu.
HASTANEDE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yasin Cengiz, bu kez sosyal medyada paylaşılan hastane görüntüleriyle gündeme geldi.
Kayseri Muhabiri adlı hesabın yayımladığı görüntülerde tekerlekli sandalyede olan kişinin Yasain Cengiz olduğu iddia edildi.
Söz konusu paylaşımda Cengiz'in kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığı ve hareket kabiliyetinin etkilendiği belirtilirken, görüntülerin yayılmasının ardından fenomenin sağlık durumunu merak konusu oldu.
İşte Yasin Cengiz olduğu iddia edilen o görüntüler...
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