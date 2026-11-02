Galatasaray Devler Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak! Aslan iç sahada 3 puan için kükreyecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 4’üncü hafta mücadelesinde yarın Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Üst sıralara tırmanmak istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Turnuvanın ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting’e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise evinde Barcelona’ya 4-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki ilk galibiyetini 3’üncü haftada deplasmanda Fransa temsilcisi Lille’i 4-2 mağlup ederek elde etti. Topladığı 3 puanla 23’üncü basamakta yer alan Galatasaray, Stuttgart karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak hem bu sezon Devler Ligi’ndeki ilk iç saha galibiyetine ulaşmayı hem de puanını 6’ya çıkararak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 173’üncü randevu

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart karşılaşmasıyla birlikte Kupa 1 tarihindeki 173’üncü mücadelesine çıkacak. Galatasaray, turnuvanın modern formatı olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille galibiyetiyle birlikte çıktığı 137 maçta 35 galibiyet, 32 beraberlik ve 70 mağlubiyet alırken; 145 gol atıp kalesinde 239 gol gördü. Eski adı Şampiyon Kulüpler Kupası olan dönemde ise 35 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı; rakip filelere 42 gol bırakıp kalesinde 53 gol gördü. Kupa 1 genel toplamında (Şampiyonlar Ligi + Şampiyon Kulüpler Kupası) ise bugüne kadar oynadığı 172 maçta 47 galibiyet, 40 beraberlik ve 85 mağlubiyet alan Galatasaray, attığı 187 gole karşılık kalesinde 292 gol gördü. Stuttgart mücadelesi, sarı-kırmızılı ekibin Kupa 1 tarihindeki 173’üncü randevusu olacak.

Galatasaray 474 gol attı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4’üncü hafta mücadelesinde Stuttgart ile yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 344’üncü randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3’üncü haftada evinde deplasmanda Lille’i 4-2 mağlup ederek Avrupa arenasındaki galibiyet sayısını 122’ye yükseltmişti. Bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 343 maçta 122 galibiyet, 90 beraberlik ve 131 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu müsabakalarda rakip filelere 474 gol bırakırken kalesinde ise 527 gol gördü.

Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak

Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart ile kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybeden ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarını iç sahada konuk ettiği 7 maçta da galibiyet elde edemezken, bu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Konuk Stuttgart'ın ise bir Türk takımıyla daha önceki tek randevusu, geçen sezon 23 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaydı.

İç sahadan önemli başarı

Sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart 2026'da Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından RAMS Park'taki son Avrupa maçında Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Galatasaray, Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında iç sahada üst üste iki mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde en son 2019-2020 sezonunda iç sahada üst üste iki yenilgi almış; 1 Ekim 2019'da Paris Saint-Germain'e, 22 Ekim 2019'da ise Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.

Tek yenilgi Barcelona'ya karşı

Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahada oynadığı müsabakalarda tek mağlubiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona karşılaşmasında aldı. RAMS Park’ta tüm kulvarlarda çıktığı diğer maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray; Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi kapsayan süreçte Göztepe’yi 3-2, Kasımpaşa’yı 3-1, Fenerbahçe’yi 2-1 ve Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederken, Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.