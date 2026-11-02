  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Daltonlar” operasyonunda 5 gözaltı! GFB lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığı Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı! Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Umut Güner hakkında ev hapsi kararı Afrika ile dev ticaret hamlesi! Bakan Bolat'tan 500 milyon dolarlık hedef için tarihi adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’ye gitti GKRY'nin vizyonsuz şikayetine KKTC'den sert tepki! Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan Rum kesimine tokat gibi davet! Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü taklalar atarak durdu: 15 kişi yaralandı ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi! Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti
Spor Fenerbahçe maçı öncesi şoku yaşadılar
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi şoku yaşadılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe maçı öncesi şoku yaşadılar

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında, sahasında Arsenal'e 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip Arsenal, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arsenal'e üç puanı getiren golü karşılaşmanın 16. dakikasında Kai Havertz kaydetti. Liverpool, kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince sahasında puan kaybı yaşadı.

Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sahasında kritik bir yenilgi alan Liverpool ise 15 puanda kaldı.

 

Liverpool, Premier Lig'de aldığı Arsenal yenilgisinin ardından rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İngiliz ekibi, çarşamba günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerle oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sahasında mağlup olan Liverpool, İstanbul deplasmanına moral kaybıyla çıkacak.

Liverpool, Fenerbahçe mücadelesinin ardından Premier Lig'de Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak, ardından ligde Hull City'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'

Spor

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi

İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip
İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip

Spor

İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip

Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den çağrı: "İstifa demenin kimseye faydası yok"
Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den çağrı: “İstifa demenin kimseye faydası yok”

Spor

Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den çağrı: “İstifa demenin kimseye faydası yok”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23