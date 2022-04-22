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Gündem İBB'nin 23 Nisan süslemeleri dalga konusu oldu: Ekrem otobüsü it
Gündem

İBB'nin 23 Nisan süslemeleri dalga konusu oldu: Ekrem otobüsü it

CHP'li İBB'nin metrolara astığı 23 Nisan fişleri sosyal medyada dalga konusu oldu. İstanbul'da arızalanan İETT otobüslerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları afişleri 'Ekrem otobüsü it' yazısıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:10:00 - 2022-04-22 18:13:07
İBB'nin 23 Nisan süslemeleri dalga konusu oldu: Ekrem otobüsü it

İstanbul'da bakımı yapılmayarak yolda kalan İETT otobüsleri ile gündeme gelen CHP'li İBB'nin metrolara astığı 23 Nisan fişleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana birçok skandala imza attı. Şehirde yaşanan felaketler sırasında tatile giden, yabancı misafirleri ile balık restorantlarında buluşan İmamoğlu, en çok da ulaşım konusunda tepki çekti.

Temel atmama töreniyle gündeme gelen İmamoğlu'nun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden metro projesini durdurması da bütük bir skandal olarak tarihe geçti.

İstanbul'da otobüs arızalarına tepki

İmamoğlu'nun en çok eleştirildiği konulardan biri ise son dönemde hemen her gün İETT otobüslerinin yolda kalması oldu. Otobüsler bakımsızlıktan arızalanıp yolda kalırken sık sık da seyir halinde yanmaya başladı.

Bu yaşananlar İmamoğlu'na tepkileri çığ gibi büyüttü.

İBB'nin 23 Nisan süslemeleri

Belediye ise yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla metroları bayrak ve fişlerle süsledi. Destekçilerini memnun etmek için her fırsatı değerlendirerek proje üretmek yerine coşku artırmayı alışkanlık haline getiren Ekrem İmamoğlu'na tepki buralarda da gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ilköğretim fişleriyle yapılan süslemeleri ti'ye alarak "Ekrem otobüsü it" şeklinde güncelledi.

Yapılan paylaşımlar bir anda binlerce beğeni topladı.

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