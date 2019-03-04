İBB’li Tekvandocular Amerika Açık’a Damga Vurdu

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 20 puan veren Amerika Açık Tekvando Turnuvası’nda Milli takım adına yarışan İstanbul Büyükşehir Belediyeli sporcular, 4 madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş ve kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ise ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Türk sporunun lokomotifi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları uluslararası alanda madalyaları toplamaya devam ediyor. Amerika’nın Las Vegas kentinde 80’in üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği Amerika Açık Tekvando Turnuvası’na, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyeli sporcular damga vurdu. Milli takım adına yarışan sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde Tayvanlı rakibi Tsung-Lin LIU’yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 54 kiloda ise Deniz Dağdelen finalde İspanyol rakibi Vincent Yunta’ya yenilirken gümüş madalya elde etti.

İBB’li Hakan Reçber “En Teknik Sporcu” ödülünü aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına 20 puan veren Amerika Açık Tekvando Turnuvası’nın kadınlar kategorisinde 62 kiloda İrem Yaman, finalde Amerikalı rakibi Ara White’yi yenerek altın madalyaya uzanırken, +73 kiloda Nafia Kuş yarı finalde Amerikalı rakibi Madelynn Gorman’a yenilerek bronz madalyada kaldı.

Milli takım turnuvada 6’sı kadın olmak üzere 11 sporcuyla mücadele etti. Milli sporcular toplam 5’i altın 8 madalya kazanmayı başardı. Turnuvada, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalya kazanan diğer sporcular oldular.

Türkiye Tekvando Milli Takımı’nda teknik direktör Ali Şahin ‘En İyi Koç’, İBB’li milli Tekvandocu Hakan Reçber ise ‘En Teknik Sporcu’ ödüllerinin sahibi oldu.