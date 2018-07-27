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İBB’den yerli teknolojiyi destekleyecek proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de ilk olarak Başakşehir’de hayata geçirdiği “Living Lab - Yaşam Merkezi” projesi, “Zemin İstanbul” adıyla İstanbul geneline yayılıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:57
İBB’den yerli teknolojiyi destekleyecek proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de ilk olarak Başakşehir’de hayata geçirdiği “Living Lab - Yaşam Merkezi” projesi, “Zemin İstanbul” adıyla İstanbul geneline yayılıyor. Fikir sahibi girişimcilere teknolojik ekipman ve laboratuvar imkanı sunmak için Şişhane Metrosu’nda kurulan merkez, 15 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:57
  1. İstanbul
  2. “Living Lab - Yaşam Merkezi
  3. istanbul büyükşehir belediye başkanı
  4. Mevlüt Uysal

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