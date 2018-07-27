İBB’den yerli teknolojiyi destekleyecek proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de ilk olarak Başakşehir’de hayata geçirdiği “Living Lab - Yaşam Merkezi” projesi, “Zemin İstanbul” adıyla İstanbul geneline yayılıyor. Fikir sahibi girişimcilere teknolojik ekipman ve laboratuvar imkanı sunmak için Şişhane Metrosu’nda kurulan merkez, 15 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak.