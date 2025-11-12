İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

  • İSTANBUL
Son Haberler

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Saraybosna’da “insan avı” skandalı: Zengin yabancılar sivilleri katletmiş

Macron’dan sosyal medyada “15 yaş” sınırına yeşil ışık. Avrupa yasak konusunda kararlı

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş
Gündem

CHP’nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame açıklanınca, İBB kaynaklarından milyonlarca Lira alan fondaş isimler kıvranmaya başladı.

Bu isimlerin başında gelen Medyascop’un sahibi Ruşen Çakır, İmamoğlu’nu savunmaya yüksek perdeden başlayarak, 12 Eylül dönemindeki yargılamaların bile şimdikinden daha gerçekçi olduğunu savundu.

“12 EYLÜL DÖNEMİNDEKİ YARGILAMA SÜREÇLERİNE DAHA YAKIN DURUYORUM”

Ruşen Çakır: “Bakın ben 1981'de tutuklandım ve Devrimci Sol Ana Davasında yargılandım. Orada işkence altında alınıp hazırlanan ifadeler şunlar bunlar... Ama orada benimle ilgili yapılan kısımlar daha gerçekçiydi. Yargıçlar son derece medeni ve hukuka bağlı insanlardı, 12 Eylül döneminden bahsediyorum. Yazık ben burada hukuk görmüyorum, adalet görmüyorum. 12 Eylül dönemindeki yargılama süreçlerine daha yakın duruyorum. Orada hala hukukun gereğini yapmaya çalışan birtakım yargı mensupları vardı. İBB iddianamesinde hukuk, adalet görmüyorum Başlangıç açısından, ilk izlenim açısından İBB iddianamesi benim açımdan boş” şeklinde konuştu.

Rant ağının yeni halkası! CHP’li Başkan’dan Sezgin Tanrıkulu’nun oğluna vergi kıyağı!
Gündem

İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!
Gündem

CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar
Avrupa

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
