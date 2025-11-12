İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

Bu isimlerin başında gelen Medyascop’un sahibi Ruşen Çakır, İmamoğlu’nu savunmaya yüksek perdeden başlayarak, 12 Eylül dönemindeki yargılamaların bile şimdikinden daha gerçekçi olduğunu savundu.

“12 EYLÜL DÖNEMİNDEKİ YARGILAMA SÜREÇLERİNE DAHA YAKIN DURUYORUM”

Ruşen Çakır: “Bakın ben 1981'de tutuklandım ve Devrimci Sol Ana Davasında yargılandım. Orada işkence altında alınıp hazırlanan ifadeler şunlar bunlar... Ama orada benimle ilgili yapılan kısımlar daha gerçekçiydi. Yargıçlar son derece medeni ve hukuka bağlı insanlardı, 12 Eylül döneminden bahsediyorum. Yazık ben burada hukuk görmüyorum, adalet görmüyorum. 12 Eylül dönemindeki yargılama süreçlerine daha yakın duruyorum. Orada hala hukukun gereğini yapmaya çalışan birtakım yargı mensupları vardı. İBB iddianamesinde hukuk, adalet görmüyorum Başlangıç açısından, ilk izlenim açısından İBB iddianamesi benim açımdan boş” şeklinde konuştu.