İBB’den vandallık

Kira sözleşmesine rağmen İBB yönetimi ve CHP İl ve İlçe Başkanlıklarının adeta kendilerini devlet yerine koyarak TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ne yaptığı işgal girişimini değerlendiren TÜGVA yöneticileri ve siyasetçiler Akit’e özel açıklamada bulundu...

CHP’nin iftiralarıyla vakit kaybediyoruz

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: “Herhangi bir tahliye kararı olmadan temsilciliğimizi zorbalıkla gasp ettiler. İçerideki eşyaları kamyonlara doldurup götürdüler. Burada bir vandallık, bir gasp var. 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde bu baskının yapılmış olması tesadüf değil. Ama en tehlikelisi orada polis ile zabıtayı, halk ile gençleri birbirine düşürmek, galeyana getirmek istemeleri oldu. CHP’nin kaostan kargaşadan beslenen 100 yıllık zihniyetine karşı uyanık olmamız lazım. Biz bunların yalanları ve iftiralarıyla vakit kaybediyoruz. Bu baskında tamamen hukuk kuralları çiğnenmiş oldu. Herhangi bir tahliye kararı olmadan orayı zorbalıkla gasp ettiler. İçeriye girenlerin her birine ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Bizim İBB ile bir anlaşmamız olduğu halde CHP bunu siyasallaştırdı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanını çağırarak orada yaptığı açıklamada militanca bir tavır sergiledi. Ada halkının CHP’li belediyeden bir memnuniyetsizliği var. Bunları unutturmak, suni gündemlerle İstanbul’daki başarısızlıklarını örtmek istiyorlar.”

Siyonist işgalden farksız

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar: “İBB zabıtalarınca yapılan müdahaleyi bir işgal girişimi olarak görebiliriz. Şöyle düşünün, siz kiracısınız. Ev sahibiniz geliyor. Elinde herhangi bir mahkeme kararı yok, hukuki bir süreç yok. Öncelikle evinizin kilidini değiştiriyor. Siz evde değilken kolluk kuvvetleriyle içeri giriyor, eşyalarınızı bilinmeyen bir yere götürüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi üstüne bir de kiracıyı darp ediyor. CHP’li Kaftancıoğlu da kışkırtıyor. CHP il ve ilçe örgütleri bir kolluk kuvveti mi? Hukuki olmayan bir tahliye olayına gençleri linç etme amacıyla mı gidiyor? Bu aynı Siyonist İsrail’in Filistinlilerin evlerine hak iddia edip işgal etmesine benziyor. Bunu hem kendi zihnime hem de kamuoyunun vicdanına soruyorum, bunlar bir yerel yönetimi böyle ellerine geçirmelerine rağmen bu şekilde hukuksuzluk yapıyorlarsa, ellerinde imkân olmuş olsa demek ki tek parti ruhunu tekrar hortlatacaklar.”

Derebeyi değil belediyesiniz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Zorbalık yapmayın! Derebeyi değil belediyesiniz! Demokrasiye hukuka uyun! Halkı ayrıştırmayın, ötekileştirmeyin! Kendiniz gibi düşünmeyenlerin hakkını hukukunu gasp etmeyin! Bu usulsüzlükle Adalar’da CHP’nin kaybettiği 6 milyon TL ve 978 at garabetinin üstünü de örtemezsiniz! 16 milyon İstanbullunun başkanlığını sözde değil özde yapın! Sadece yandaşların başkanı olmayın! En önemlisi gençleri hedef yapmayın! Adalar’da TÜGVA ilçe binasına yapılan hukuksuzluğun takipçisiyiz!”

Burası CHP devleti değil

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Adem Yıldırım: “Söz konusu yer, 2018’de İBB ile Türkiye’nin gençlerine hizmet etmek amacıyla 10 yıllığına Borçlar Yasası kapsamında kiralanmış bir yerdir. Ev sahibi kiracı ilişkisi mevcuttur. Bir gece ansızın İBB zabıtalarının gönderilerek zorla tahliye ettirilmek istenmesi hukuka aykırıdır. Resmi sözleşmeye rağmen CHP örgütleri güvenlik memuru gibi kullanılarak gençlerimize saldırmaktadır. Burası bir hukuk devletidir. Siz; CHP Devleti zannetmiş olabilirsiniz ancak o devirler geride kaldı. Farkına varın artık.”

TÜGVA kapılarını açtı

Tahliye girişiminin ardından dün vakıf binasına gelen TÜGVA üyeleri, CHP’lilerin kırıp döktükleri etrafı toparladıktan sonra gençlere vakfın kapılarını açtı. Vakfa gelerek kitap okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, burada ayrıca satranç ve mangala gibi oyunlar oynadı.