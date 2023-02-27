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Gündem İBB'den tepki çeken mescit kararı
Gündem

İBB'den tepki çeken mescit kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mescit kararı tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 00:32:00 -
İBB'den tepki çeken mescit kararı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesi için seferber oldu.

Birçok belediye deprem bölgesine arama kurtarma ve yardım çalışmaları için ekip sevk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de deprem bölgesine sıcak yemek ve çadır kurulumunda destek verdi.

İBB'den tepki çeken karar

Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir karara imza attı. İBB'nin, deprem bölgesine personel desteği gerekçesiyle bazı mescitleri ve yanındaki tuvaletleri kapattığı öğrenildi.

Mescit ve tuvaletlere asılan afişlerde ''Değerli İstanbul halkı, bu tuvalet deprem bölgesine İBB olarak sağladığımız personel desteğinden dolayı pasife alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.


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