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Gündem İBB'den taksi plakası açıklaması
Gündem

İBB'den taksi plakası açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyonla mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı aranacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 12:33:00 -
İBB'den taksi plakası açıklaması

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayandırılan çalışmaya göre taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde "meslek" şartı aranacak.

Mevcut taksi plaka sahiplerinin, plaka satışını yaparken alıcının "Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş" olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının "şoförlük" olduğunu ispatlaması gerekecek. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında kişinin beyanında şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

Yeni düzenlemeye göre, ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kaldırılacak. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı veraset, mahkeme kararları gibi kanuni zorunluluklar dışında ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin "Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine" dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyip, şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

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