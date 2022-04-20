İBB'den insanları küçük düşüren reklam

Seçim döneminde 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin hazırladığı usulsüz İstanbulkart kullanımını konu alan reklam filmi "İstanbulkart kişiye özeldir." başlığı ile yayınlandı.

İnsanları küçük düşürüyor

Reklam filminde bir İETT otobüsüne binen vatandaş, kendi kartı yerine İBB'nin ücretsiz olarak sunduğu 'anne kartı' kullanması diğer yolcular tarafından tepkiye neden olduğu görüldü. Orta yaşlarda erkek bir vatandaşı anne kart kullandığı için 'Ayşe Abla' olarak gösteren reklam filmi insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.