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Gündem İBB'den HDP'li Önder'in damadına milyonlarca liralık ihale!
Gündem

İBB'den HDP'li Önder'in damadına milyonlarca liralık ihale!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda 26 milyon lirayı bulan reklam ihalesini, ittifak ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski vekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketine verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 19:21:00 - 2021-12-15 19:22:22
İBB'den HDP'li Önder'in damadına milyonlarca liralık ihale!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'adrese teslim' ihalelerine bir yenisi daha ekledi. Terör örgütleriyle bağlantılı yüzlerce kişiye iş sağladığı ortaya çıkan İBB, ittifak ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski vekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketine üç farklı ihale verdi.

İBB iştiraklerinden olan Kültür A.Ş. üzerinden yapılan 2 milyon 862 bin 700 TL, 8 milyon 85 bin TL ve 15 milyon 89 bin 50 TL'lik ihalelerle, Abay’ın sahibi olduğu Karbonat Reklam Hizmetleri, toplamda 26 milyon lira kazanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı konuşmada, İBB'deki ihalelerin nasıl peşkeş çekildiğini anlatmıştı.

Canikli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış" demişti.

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