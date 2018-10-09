THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İBB'den gemi kazası açıklaması!

Yenikapı'da meydana gelen gemi kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, kaza sonrası denizde kirlilik oluşmadığı bildirildi.

09 Ekim 2018 Salı 14:31
İBB'den gemi kazası açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi'nde Ahırkapı açıklarında iki geminin karıştığı kazada gerekli denetimlerin yapıldığını ve deniz kirliliğinin tespit edilmediğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı açıklarında iki geminin kaza yaptığı ihbarı üzerine, İBB ekipleri olay yerine intikal etti.

Olay yerinde inceleme yapan İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Liberya bayraklı TK Rotherdam ve Panama bayraklı Bosphorus King isimli geminin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadığını, gemilerde hafif hasar oluştuğunu ve deniz kirliliğine sebep olacak sızıntı olmadığını tespit etti.

İBB ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü birimleriyle iki gemiye sahile kadar eşlik etti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:31
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. gemi kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ölüm salasını kendisi okudu! Köylüler şaşkına döndü
    1. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    2. Kurtulma çabası... Hapisten aday olacak!
    3. İşte ASELSAN'ın yeni savaş canavarı
    4. Suudi yetkililer, Türk uzmanları..
    5. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    6. Hakaretler yağdırdı, konukluğu..
    7. İşte Albayrak'ın açıklamalarına..
    8. Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26..
    9. Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun..
    10. Evin balkonunda dehşeti yaşadılar!..
    11. Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...
    12. İğrenç olay! 'Hiçbir kadın asla yalnız..
    13. Patates suyu mideye çok iyi geliyor
    14. Akar, Hava Harp Okulu yeni..
    15. ‘Kimse dinime hakaret edemez’
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    17. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa..
    18. İBB'den gemi kazası açıklaması!
    19. Of belim off!
    20. Bakan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu