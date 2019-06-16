0553 313 94 23

İBB'den Ekrem İmamoğlu'na şok! Bir vaadi daha havada kaldı

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ücretsiz süt ve ekmek vaadine ilişkin, "İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek' uygulamasını 2018'den bu yana aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 20:48
İBB'den Ekrem İmamoğlu'na şok! Bir vaadi daha havada kaldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçmenlerin gözünü doyurmak için sözünü ettiği "ücretsiz ekmek ve süt" vaadi fos çıktı.

Son günlerde ücretsiz ekmek ve süt dağıtacağını vadeden İmamoğlu'na İBB'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada "İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek' uygulamasını 2018'den bu yana aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda yardım ulaştırıyor.

Nakdi, gıda, eğitim, evde sağlık-bakım-temizlik gibi konularda maddi destek sunmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere "ücretsiz ekmek ve bebe bisküvisi" yardımında da bulunuyor.

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere her gün ortalama 3 ekmek ve 6-24 aylık bebeği olanlar da ilave olarak haftada 2 paket bebe bisküvisi yardımı yapılıyor.

İstanbulkart aracılığıyla alınıyor

Yardımlar, ailelerin sisteme kayıtlı istanbulkart'ına tanımlanıyor. Vatandaşlar, en yakın İBB iştiraki Halk Ekmek'e ait büfelerde İstanbulkart'ı okutarak ekmeğini ve bebe bisküvisini ücretsiz alıyor.

Maddi değeri 2 milyon lira

Geçen yıl 19 bin 584 aile ücretsiz ekmek yardımında istifade etti. Bir yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 13 milyon 219 bin 200 liralık ekmek yardımı yapıldı. Aynı dönemde 16 bin 14 aileye bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı. Bunun da parasal değeri 2 milyon 10 bin 580 lira oldu. Bir yılda ihtiyaç sahibi ailelere, 15 milyon 229 bin 780 lira tutarında ekmek ve bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı.

Ücretsiz ekmek ve bebe bisküvisi yardımı 2019'da da devam etti. Bu yılın ilk 6 ayında, 13 bin 838 aileye 4 milyon 522 bin 80 liralık ekmek yardımı yapıldı.

Bir milyon 135 bin 888 lira tutarındaki bebe bisküvisi yardımı ise 13 bin 910 aileye ulaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:48
  1. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
  2. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Büyükşehir Belediyesi
  4. İstanbulkart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'tan çok sert açıklama: Oynanan tiyatro çirkin
    1. Ali Koç'tan çok sert açıklama: Oynanan..
    2. İBB'den Ekrem İmamoğlu'na şok! Bir..
    3. Hurdacılar ormanı yaktı
    4. Bodrum’da pistten çıkan özel uçak..
    5. "Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz"
    6. Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve..
    7. Binali Yıldırım’a sosyal medyadan..
    8. Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden..
    9. Golan'da "Ramat Trump" adı verilen..
    10. Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası
    11. Ekrem İmamoğlu canlı yayın için giriş..
    12. Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü’nden..
    13. Milli kick boksçulardan İtalya'da 6..
    14. Süper Lig ekibinde teknik direktör..
    15. Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe..
    16. A Milli Erkek Voleybol Takımı..
    17. GÜNCELLEME - Hong Kong'da gösteriler..
    18. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: (1)
    19. Şehit babası ‘Babalar Günü’nde son..
    20. Şehitleri anmak için yapılan Atatürk..
    21. Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi
    22. Dağlık arazide düşen öğretmen,..
    23. SASKİ’den yoğun yağışa anında müdahale
    24. Kıbrıs'ta başlayan ani yağış araçları..
    25. YKS soru kitapçıkları ve cevap..
    26. MKE Ankaragücü’nde teknik direktör..
    27. Ali Koç: “Fatih Terim, tazminatı hak..
    28. Tunceli'de otomobil çaya düştü: 5 yaralı
    29. Sararan, eskiyen yastıklar nasıl..
    30. Aydın sele teslim oldu
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı