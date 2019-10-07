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İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına ilişkin açıklama!

Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara akıl almaz zulümlerde bulunduğu bilinirken İBB'nin Çince tabela uygulaması tepki çekmişti. Tartışmalara neden olan bu skandalı İBB ‘proje’ diyerek savundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
İBB’den ‘Çince tabela’ skandalına ilişkin açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tartışmalara neden olan skandal Çince durak uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği ‘Tarihi Yarımada’ ve çevresinde yılın belirli zamanlarında değişecek geçici çeviri yazıları asılması yönünde yeni bir proje başlatıldığı belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamada şehre gelen turist sayısını artırmak ve yabancı ziyaretçilere yardımcı olmak amacıyla 'Çeviri Tabela' isimli yeni bir proje başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Tarihi Yarımada ve çevresinde uygulanacak çalışma kapsamında, ulaşım sistemleri ile yönlendirme tabelalarına yılın belirli zamanlarında değişecek geçici çeviri yazıları asılmaya başlandığı belirtildi.

Projenin ilk uygulamasının, Çin'in 70. kuruluş yıldönümü (Çin Milli Bayramı) nedeniyle İstanbul'a tatile gelen 400 bin civarındaki turiste yönelik olarak başlatıldığı ifade edildi.

'Çin Büyükelçiliği’nden gelen talep doğrultusunda'

Açıklamaya göre Çin Büyükelçiliği'nden gelen talep doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında; Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı ve Yenikapı-Hacıosman metro hatlarındaki 30 istasyon, Şehir Hatları'nın Ortaköy, Kadıköy, Üsküdar ve Boğaz ile Boğaz Turu ve Adalar Hattı iskeleleri, İETT'nin Tarihi Yarımada'daki 11 durak ve 56 turistik yönlendirme tabelası ile tesbih ve halı müzelerindeki mevcut tabelalara Çince çeviriler eklendi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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  12. İETT
  13. Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı
  14. Yenikapı-Hacıosman metro

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