İBB'den Sultanahmet'e büyük saygısızlık!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında büyük bir rezalete imza attı.

Sultanahmet'in ruhuna yakışmadı

İBB tarafından evliyaların ve padişahların türbeleri ile ibadethanelerin bulunduğu Sultanahmet Meydanı'nda hareketli müzikler eşliğinde konser verdirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle camilerin ve türbelerin arasında yer alan Sultanahmet Meydanı'nının ruhuna yakışmayan 'konser' adı altındaki 'eğlence' büyük tepki çekti.

İstanbul'da çok sayıda meydan ve konser alanı bulunmasına rağmen İmamoğlu'nun danslı ve müzikli konser için Sultanahmet Meydanı gibi mega kentin en önemli maneviyat merkezini tercih etmesi tepkiyle karşılandı. İBB'nin bu skandalı milli ve manevi değerlere saygısızlık olarak değerlendirildi.