Gündem İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem İmamoğlu'nun yanına gönderildiler
Gündem

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem İmamoğlu'nun yanına gönderildiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem İmamoğlu'nun yanına gönderildiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

misafir

bende yedim, yiyene afiyet olsun. inadına eko başkan.

Ibrahim

Beter olun sizi hainler. Allah’ım dünyanızı da ahiretinizi de rezil rüsvay perişan eylesin. Sonunuz da ebedi cehennem olur inşaAllah
