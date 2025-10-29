  • İSTANBUL
Gündem İBB’de skandalın boyutu ortaya çıktı! Milyonların bilgisi kimlere servis edildi
Gündem

İBB’de skandalın boyutu ortaya çıktı! Milyonların bilgisi kimlere servis edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin Almanya ve ABD’ye sızdırıldığı, ayrıca 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin “İBB Hanem” uygulamasına yüklendiği tespit edildi. 24 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş, Iraz Bıyık ve Mehmet Çağlar Kuru tutuklandı. Belgeler ortadayken muhalefetin ve İBB yönetiminin “bizim haberimiz yok” savunması ise kamuoyunda büyük tepki topladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin Almanya ve ABD'ye sızdırıldığı, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin ise "İBB Hanem" uygulamasına yüklendiği tespit edildi. 24 Ekim'de gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler arasında Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş, Iraz Bıyık ve Mehmet Çağlar Kuru yer aldı.

 

BANKA HESAPLARI, FOTOĞRAFLAR...

Sevk yazısında, bu eylemlerin örgüt hiyerarşisi içinde gizlilikle yürütüldüğü vurgulandı.

Yabancı istihbarata aktarılan veriler arasında TC Kimlik No, üye olunan parti, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan cihaz bilgileri, banka hesapları, fotoğraflar, tıbbi belgeler, takvim notları, konum bilgisi ve sosyal medya profilleri bulunuyor. 

4
Yorumlar

Koparan..!

Hani derler'ya...! Ettiğini bul...!Ortada hal gibi bir casusluk var ..! Bir değil bin casusluk var..!

Game over

Senin .....Bebesi Vatan h.ini yolun sonuna geldin yanındaki yakalar teker teker kaçıyor bu devlet turpun en büyüğünü sana ...
