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Siyaset İBB’de kadrolaşma itirafı: CHP’den 35, İP’ten 15, HDP’den 15...
Siyaset

İBB’de kadrolaşma itirafı: CHP’den 35, İP’ten 15, HDP’den 15...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun sık sık dile getirdiği ‘liyakat’ ve ‘şeffaflık’ vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 09:28:00 -
İBB’de kadrolaşma itirafı: CHP’den 35, İP’ten 15, HDP’den 15...

 Haber Merkezi  İstanbul 

Aynı lakırdıları dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kadrolaşma planı deşifre oldu. 70 bine yakın kişi İBB’de işe girebilmek için sıra beklerken, kadroların Millet İttifakı’nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın itirafıyla gözler önüne serildi. Nas’ın CHP’li Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, şunları söylediği ortaya çıktı: “Hepiniz biliyorsunuz. 100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor.”

 


Yeni Akit Gazetesi
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