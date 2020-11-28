İBB'de işçi kıyımı yapan Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan ilginç mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne CHP’nin yönetime geçmesiyle birlikte büyük bir işçi kıyımı yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce hiçbir şekilde işçi çıkarımı olmayacağını söylemesine rağmen, yönetime geçmesinin ardından binlerce çalışan haksız bir şekilde işten çıkarıldı. CHP’nin ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyerek işçi çıkarımı olmayacağına dair verdiği ‘namus sözü’de bu şekilde havada kalmış oldu.

CHP'li İBB'de işçi kıyımı

Uzun yıllar emek verdikleri işlerinden edilen çalışanların bir kısmı gerekçe olmadan bir kısmı da haksız gerekçe ile işten çıkarıldı. Seçimden önce büyük vaatlerle seçmenin gözünü boyayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilerin tazminatlarını dahi vermedi.

Öte yandan İBB çalışanları fişlenerek hukuksuz bir uygulama da hala devam ediyor.

CHP’li İBB’nin tazminat vermeden gerekçesiz bir şekilde işten çıkararak mağdur ettiği çalışanlar ise hukuk yollarına başvuruyor. Haksız bir şekilde işten çıkarımı yargıya taşıyan işçiler haklarını almaya başladı. Yapılan haksızlıklar sosyal medyada da gün yüzüne çıkıyor.

'Kayak takımlarına kadar alırım'

Ekrem İmamoğlu’nun mağdur ettiği işçilerden biri olan Hasan Danalıoğlu da İBB’ye karşı açtığı davayı kazandı.

Babasının vekili olan Avukat Fatih Danalıoğlu, İmamoğlu’na açtıkları davayı kazandıklarını ve İBB’nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini yazarak sosyal medyadan İmamoğlu’na mesaj gönderdi.

Danalıoğlu yaptığı paylaşımda, “Ekrem bey tekrar selam, Bu tivitten sonra babamın emeğini vermemek için yargıyı da oyalamak pahasına kazandığım davayı istinaf etmiştiniz. Bugünkü kararla istinafı da kazandım. Şimdi ya tazminatı ödersiniz ya da sizi icraya verir kayak takımlarınıza kadar alırım.” ifadelerini kullandı.

İşte Danalıoğlu’nun o paylaşımı: