İBB zabıtayı sahaya sürdü! Taksicilere yüzlerce TL ceza kesildi
İBB'ye bağlı zabıta ekipleri taksicilere yönelik denetim için sahaya indi. Dün gece yapılan denetimlerde 10 taksiye 392 TL ceza kesildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) taksilere yönelik denetim başlattı. Denetimler kapsamında sivil zabıta ekiplerinin sahaya indiği ve taksilerde denetime başladığı belirtildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "gözdesi" Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yolcu seçen veya kısa mesafe yolcu almayan ticari taksilere yönelik sivil zabıta ekiplerimizin denetimleri başladı. Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde 10 taksiye 392 TL ceza kesilmiş, şoförlerin araç kullanım belgeleri 20 gün askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.