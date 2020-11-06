  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB Zabıtası, Kur'an Kursu'nun işlettiği otoparka el koymak istedi! Kavga çıktı
Gündem

İBB Zabıtası, Kur'an Kursu'nun işlettiği otoparka el koymak istedi! Kavga çıktı

Fatih Camii Kur'an Kursunca işletilen otoparka, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri el koymak istedi. Bunun üzerine yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:33:00 -

Fatih Camii Kur'an Kursu tarafından işletilen otoparka, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri el koymak istedi. Olay mahalline gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, İBB grubunu uyararak uzaklaşmalarını istedi. İki zabıta ekibinin arasındaki anlaşmazlık önce karşılıklı atışmaya sonra da arbedeye dönüştü.

Fatih Camii’nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kur'an Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Fakat CHP'li İBB'nin kararı ile bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.

İBB ekipleri dün öğle saatlerinde Fatih Camii’ne gelerek alana İSPARK tabelası asmak istedi fakat Fatih Belediyesi ekipleri bunu kabul etmedi.

İBB'nin bölgede yetkisi olmadığını belirten Fatih Belediyesi zabıtaları ile İBB ekipleri arasında sert bir kavga başladı.

Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını, Fatih Camii ve çevresindeki alanların sorumluluğun kendilerinde olduğunu, İBB'nin buraya karışamayacağını ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

emek

kuran kursunun ne işi var otoparkla o zaman okullarda bu işe girsin hasbünallahü ve nimel vekil
  • Yanıtla

Sadece otoparki degil, kursu da katin!

Atamin cikardigi ve hala gecerli olan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile MEB'ligi haricinde kimse okul kurs acamaz, acanlar ve goz yumanlar suc islemis olur. Bunlardan simdi olmazsa 2023'ten sonra mutlaka hukuki hesap sorulur!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti
Gündem

Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti

Fransız medyası Fransa firkateyni La Fayette’nin Akdeniz’de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlediği haberini servis etmişt..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay