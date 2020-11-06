İBB Zabıtası, Kur'an Kursu'nun işlettiği otoparka el koymak istedi! Kavga çıktı

Fatih Camii Kur'an Kursu tarafından işletilen otoparka, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri el koymak istedi. Olay mahalline gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, İBB grubunu uyararak uzaklaşmalarını istedi. İki zabıta ekibinin arasındaki anlaşmazlık önce karşılıklı atışmaya sonra da arbedeye dönüştü.

Fatih Camii’nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kur'an Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Fakat CHP'li İBB'nin kararı ile bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.

İBB ekipleri dün öğle saatlerinde Fatih Camii’ne gelerek alana İSPARK tabelası asmak istedi fakat Fatih Belediyesi ekipleri bunu kabul etmedi.

İBB'nin bölgede yetkisi olmadığını belirten Fatih Belediyesi zabıtaları ile İBB ekipleri arasında sert bir kavga başladı.

Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını, Fatih Camii ve çevresindeki alanların sorumluluğun kendilerinde olduğunu, İBB'nin buraya karışamayacağını ifade ediyor.