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Gündem

İBB yine vatandaşı çıldırttı

Avcılar’da sıcak havada çok sayıda vatandaş, metrobüs asansöründe mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 08:59:00 - 2021-08-05 09:12:26
İBB yine vatandaşı çıldırttı

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı’nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı.

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı.

Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.

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